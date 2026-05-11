Combate Contra el Tráfico Ilegal de Animales; Rescatan 11 Aves de Protección Especial en Puebla

Luego de un operativo contra el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Cuetzalan, Puebla, se logró el rescate de once aves cuya procedencia legal no se pudo acreditar.

Desde el pasado 7 de abril de 2026, se establecieron puntos de revisión en las localidades de Octimal, Equitimia y Xocoyolo, pertenecientes al pueblo mágico, con el objetivo de combatir el tráfico y posesión ilegal de ejemplares.

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Detectan punto de venta ilegal de aves en Cuetzalan, Puebla

Esto en un trabajo en conjunto de la Profepa con los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y personal del Área Natural Protegida denominada “Kowtahyolo”; Durante estas labores se detectó un inmueble con jaulas de madera, las cuales albergaban en su interior ejemplares de vida silvestre que estaban a la venta de forma clandestina.

La Profepa realizó una visita de inspección al lugar e identificaron dos calandrias de Baltimore (Icterus galbula), una calandria dorso negro mayor (Icterus gularis), una tangara dorsirayada (Pingara bidentata), una clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis), dos ejemplares de clarín unicolor (Myadestes unicolor) y dos de clarín jilguero (Myadestes occidentalis), estos últimos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT- 2010, como especies sujetas a Protección especial (Pr).

El dueño de este inmueble no pudo acreditar la legal procedencia de los ejemplares y no contaba con el sistema de marcaje correspondiente de las once aves.

Rescatan a once aves que estaban a la venta de manera ilegal en Cuetzalan

Los ejemplares fueron asegurados precautoriamente y trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en la ciudad de Puebla para su resguardo temporal y cuidados necesarios.

Cabe destacar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continuará realizando operativos de vigilancia, en coordinación con cuerpos de Seguridad Pública, dependencias y ciudadanía, a fin de prevenir el tráfico ilegal de animales de vida silvestre.

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Con información de N+

MCS