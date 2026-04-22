Sujeto Provocó la Muerte de 32 Venados en un Parque Temático de Puebla

Este miércoles 22 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de seis años de prisión contra Ricardo “N” por provocar la muerte de 32 venados en un parque temático del estado de Puebla.

Además de la condena reclusoria, el hoy sentenciado tendrá que pagar una multa de 350 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), así como el pago de la reparación del daño.

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Sentencian a Ricardo “N” por la muerte de 32 venados en un parque temático de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informa que obtuvo sentencia condenatoria firme en contra de Ricardo “N”, responsable del delito contra los animales, tras acreditarse su participación en hechos ocurridos en un parque temático del estado.

El hoy sentenciado incurrió en conductas que provocaron la muerte de 32 venados que se encontraban en el área de granja de un parque temático, afectando directamente a la fauna bajo resguardo en dicho espacio.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó imponer una pena de seis años de prisión, además de una multa equivalente a 350 UMAs, así como el pago de la reparación del daño.

La resolución fue confirmada en segunda instancia, por lo que la sentencia quedó firme y en condiciones de ser ejecutada conforme a derecho.

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Sentencian a Juan “N” por homicidio de un menor de edad en Quimixtlán, Puebla

La FGE Puebla dio a conocer este miércoles que quedó firme la sentencia condenatoria dictada contra Juan “N”, por el delito de homicidio contra un menor de edad en el municipio de Quimixtlán.

Los hechos ocurrieron el 03 de abril de 2022, en la localidad de Tozihuc, donde la víctima, un menor de edad, fue interceptada en la vía pública por el hoy sentenciado.

El responsable agredió físicamente a la víctima, golpeándola en la cabeza con un objeto contundente, provocándole lesiones graves. Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de traumatismo craneoencefálico.

La autoridad judicial impuso una pena de 27 años y 6 meses de prisión, misma que deberá compurgar en el centro penitenciario correspondiente, además de las sanciones legales en materia de reparación del daño.

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Con información de N+

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