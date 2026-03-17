Roban Tractocamión que Transportaba Cianuro y Secuestran al Conductor en Autopista de Puebla

Este martes 17 de marzo de 2026 se dio a conocer que fueron vinculados a proceso dos sujetos, Alexis “N” y Fabián “N” por su presunta participación en el robo de un tractocamión y secuestro exprés del conductor en la autopista Córdoba-Puebla.

Tras las detenciones en el kilómetro 175+800 de dicho tramo carretero, las autoridades recuperaron la unidad que transportaba 40 toneladas de cianuro de sodio y liberaron a la víctima.

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Vinculan a proceso a dos sujetos por robo de tractocamión y secuestro exprés del conductor en autopista Córdoba-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo vinculación a proceso en contra de Alexis "N" y Fabián "N", por su probable participación en los delitos de robo de autotransporte, robo de mercancía y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés.

La Guardia Nacional detuvo a estas personas en el kilómetro 175+800 de la autopista Córdoba-Puebla, a la altura del municipio de Quecholac, quienes posiblemente robaron un tractocamión y secuestraron al chofer, en el camarote del vehículo.

Al momento de la detención, los elementos rescataron a la víctima y aseguraron alrededor de 40 toneladas de cianuro de sodio que transportaban en la caja tipo contenedor acoplada al tractocamión, así como dos teléfonos celulares.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, aportó los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

Sentencian a Nelson “N” por robo de hidrocarburo en carretera Puebla-Córdoba

El pasado 3 de marzo se dio a conocer la sentencia de 10 años de prisión y multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 868 mil pesos, contra Nelson “N” por el delito de robo de hidrocarburo en la carretera Puebla-Córdoba, en el kilómetro 148+170.

Roban Camioneta Dos Hombres y una Mujer con Menor en Brazos en San Pedro Cholula, Puebla

De acuerdo con las autoridades el hoy sentenciado fue detenido en posesión de una pipa con reporte de robo en dicho tramo carretero, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, comunidad del municipio poblano de Acajete.

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Con información de N+

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