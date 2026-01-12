Sujeto Presuntamente Abusó de una Mujer en su Habitación en Puebla

Este lunes 12 de enero de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Saúl “N”, presunto responsable del delito de violación equiparada cometida en la colonia Historiadores de la ciudad de Puebla.

El Juez de control además de vincular al hoy imputado, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa hasta que se determine su presunta responsabilidad en este hecho.

Vinculan a proceso a Saúl “N” por violación equiparada en la colonia Historiadores de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Saúl “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada.

Se tiene conocimiento que el pasado 3 de enero, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Historiadores de la ciudad de Puebla, cuando de momento el hoy imputado ingresó a su cuarto y la agredió sexualmente.

El presunto agresor fue detenido y posteriormente quedó a disposición del Juez de Control. En audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba contra Saúl “N”, como probable responsable del delito de violación equiparada.

La FGE Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Fernanda Monserrat “N”, quien era buscada por autoridades del estado de Tabasco, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa.

Se estableció la ubicación de la mujer en el municipio de Santa María Coronango, Puebla, por lo que, en una acción coordinada, fue detenida.

Posteriormente, la FGE Puebla entregó a la probable responsable a elementos de su homóloga de Tabasco, quienes realizaron su traslado a dicho estado para que responda por los hechos que se le imputan.

