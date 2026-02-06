Aprehenden a Sujeto por Presuntamente Abusar de su Hijastra en Tehuacán, Puebla

Este viernes 6 de febrero de 2026 fue aprehendido Sebastián “N” en el municipio poblano de Santiago Miahuatlán por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra en Tehuacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la persona quedó a disposición de la autoridad que lo requirió para que responda por los hechos que se le imputan.

Aprehenden a Sebastián “N” por violación equiparada contra su hijastra en Tehuacán, Puebla

La FGE Puebla dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Sebastián “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, en contra de una niña en el municipio de Tehuacán.

El 4 de mayo de 2024, la víctima se encontraba en su cuarto, cuando el hoy detenido, esposo de su progenitora, presuntamente ingresó al lugar para someterla y agredirla sexualmente.

Al llevar a cabo los actos de investigación pertinentes, la FGE Puebla solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada en calle Reynosa frente al número 214, de la colonia San José Monte Chiquito, del municipio de Santiago Miahuatlán.

Detienen a dos presuntos narcomenudistas en colonia Francisco Villa de Puebla

La FGE Puebla aseguró este viernes con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), un inmueble en la ciudad de Puebla, presuntamente utilizado para la venta y distribución de estupefacientes. En el lugar fueron detenidos Carolina “N” y Bryan Jesús “N”, quienes se encontraban en posesión de diversas dosis de droga.

En seguimiento a denuncias por presuntas actividades de narcomenudeo en la colonia Francisco Villa, de la ciudad de Puebla, se realizaron labores de investigación que permitieron ubicar un inmueble situado en la avenida Ayuntamiento número 79, entre las calles 2 Poniente y Cuauhtémoc, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Además de la detención de las dos personas, fueron asegurados 80 envoltorios que contenían en su interior sustancia con características propias de la droga conocida como cristal.

Detienen a Eduardo "N" por Abuso de Niña Indígena en Pahuatlán, Puebla

Las personas, el inmueble y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las indagatorias correspondientes.

Con información de N+

GMAZ