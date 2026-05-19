Familiares Reciben los Cuerpos de 10 Personas Muertas tras Ataque Armado en Tehuitzingo, Puebla

Los cuerpos de las diez personas fallecidas durante el ataque armado en el rancho Texcalapa de Tehuitzigo, Puebla, fueron entregados a sus familiares.

Luego del término de la autopsia en el Servicio Médico Forense, sus restos llegaron al municipio poblano la madrugada de este martes; A las personas fallecidas se les realizó la necropsia, que es el examen detallado de un cadáver realizado con el objetivo principal de determinar la causa del fallecimiento y que es necesaria para fincar las debidas responsabilidades a la persona o personas responsables de haber cometido los homicidios.

Familiares y amigos los recibieron entre velas y música para velarlos y, posteriormente enterrarlos y darles el último adiós en en el panteón local.

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¿Quiénes eran las víctimas del ataque armado ocurrido en Tehuitzigo, Puebla?

Las diez personas fallecidas durante un ataque armado en el rancho de Texcalapa en Tehuitzigo fueron: Cecilio, de 55 años; Marcela, de 48 años; José, de 16 años; Gabriela, de 22 años; Roberto, de 35 años; Marta, de 29 años; y Carolina, de apenas 1 mes de nacida y quien falleció por asfixia pues el cuerpo de su madre le cayó encima cuando fue baleada; También murieron los trabajadores Efrén, de 50 años; José, de 59 años y Kevin, de 15 años.

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Detienen a presunto responsable de la masacre ocurrida en un rancho de Tehuitzigo, Puebla

Por esta masacre ocurrida en el rancho de Texcalapa en Tehuitzingo, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que un hombre ya fue detenido, el cual fue identificado como Juan Manuel "N" alias "El Pony".

Sin dar más detalles sobre los delitos que se le imputan, la fiscal Idamis Pastor Betancourt informó que el detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales y explicó que el móvil del crimen es un conflicto familiar.

Las investigaciones por este multihomicidio siguen en curso, sin embargo, no se ha revelado más detalles para no entorpecer las investigaciones.

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Con información de N+

MCS