Sujetos Roban Mercancía de un Camión y Secuestran al Conductor en Puebla

Este 14 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia en contra de José Eduardo “N” por el delito de secuestro exprés agravado cometido en el Parque Industrial 2000 de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado participó en el robo de la mercancía de un camión y la privación de libertad del conductor en la demarcación antes mencionada.

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Roban mercancía de camión y secuestran a conductor en Parque Industrial 2000 de Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 21 de mayo de 2020, el hoy sentenciado y otros sujetos interceptaron un camión Dodge RAM 4000 cargado con mercancía valuada en más de 81 mil pesos, cuando se encontraba en inmediaciones de la bodega 5 del Parque Industrial 2000.

Durante el asalto, amagaron con arma de fuego al conductor y lo privaron de la libertad mientras los responsables se apoderaban de la unidad y buscaban desactivar el sistema de rastreo satelital.

Las diligencias ministeriales permitieron establecer que la víctima permaneció retenida en distintos vehículos hasta su posterior liberación, mientras que las pruebas aportadas por el Ministerio Público acreditaron la participación directa de José Eduardo “N” en el secuestro exprés agravado.

Sentencian a José Eduardo “N” por secuestro exprés en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo resolución firme en contra de José Eduardo “N”, responsable del delito de secuestro exprés agravado, derivado de hechos registrados en el Parque Industrial 2000, en la ciudad de Puebla.

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Posteriormente, la Primera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) confirmó por unanimidad la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, quedando firme la resolución judicial.

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Con información de N+

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