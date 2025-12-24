Un Hombre Agredió a su Concubina y a su Hijo con un Objeto Punzocortante en Puebla

Un hombre identificado como Nemesio "N" fue acusado de violencia familiar y lesiones en agravio de su concubina y su hijo luego de una discusión sucedida en un domicilio ubicado en el municipio de San Miguel Eloxochitlán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado investigó el caso de una supuesta agresión realizada con un objeto punzocortante el pasado 21 de enero de 2021; Luego de casi cinco años, el presunto responsable fue sentenciado a más de siete años en prisión.

Nemesio "N" acusado de violencia familiar y lesiones contra su concubina e hijo en Puebla

De acuerdo a las investigaciones, Nemesio "N" sostuvo una discusión con su entonces pareja quien llevaba a su hijo menor en los brazos, la situación comenzó a tornarse violenta hasta que finalmente el hombre agarró un objeto punzocortante para lesionarla.

Durante el ataque, la mujer y el menor de edad resultaron heridos, sin embargo, lograron ponerse a salvo para que la situación no pasara a mayores.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación ante lo sucedido y recabaron las pruebas suficientes para obtener una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Nemesio "N" fue sentenciado a más de siete años en prisión por lesiones y violencia familiar en Puebla

Nemesio "N" fue detenido días después y vinculado a proceso por el Ministerio Público, esto con la medida cautelar de prisión preventiva. Este 24 de diciembre la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer su sentencia condenatoria.

En base a las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado en las diferentes etapas del procedimiento penal, se logró que el responsable fuera sentenciado, por lo que deberá permanecer en prisión de 7 años y 11 meses en prisión y deberá realizar el pago del daño moral y material.

Las autoridades exhortan a la población a realizar las denuncias correspondientes en caso de vivir alguna situación de violencia familiar, esto puede prevenir desenlaces fatales. A través de la línea de emergencia Telmujer se brinda la atención jurídica y/o psicológica de forma especializada, inmediata, confidencial y gratuita, con enfoque de perspectiva de género y derechos humanos.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

