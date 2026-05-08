No Habrá Luz Hoy en Esta Colonia de Puebla; Corte de Energía Afectará a la Fiscalía del Estado

Este viernes 8 de mayo habrá corte del servicio eléctrico en la colonia El Carmen Huexotitla, debido a obras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Ayuntamiento de Puebla, por lo que incluso la Fiscalía General del Estado se quedará sin luz.

Durante la noche, personal de la paraestatal llegó a la 4 Sur y colocó en el suelo postes de concreto nuevos que sustituirán a los que están en funcionamiento, los cuales están dañados tanto por el desgaste como por el peso del cableado, situación que ya afectó su estructura.

Cambiarán postes y alumbrado en la colonia El Carmen Huexotitla de Puebla

A la par, la comuna poblana realizará la sustitución de lámparas de alumbrado público. Una vez que, postes, lámparas y cableado hayan sido recolocados, la energía eléctrica será restablecida.

Por lo tanto, los vecinos deben tomar en cuenta esta situación, sobre todo aquellos que pudieran tener familiares que dependan de ventilación mecánica o máquinas de hemodiálisis; Además es recomendable desconocer aparatos eléctricos y electrodomésticos como el refrigerador.

Por su parte la Fiscalía General del Estado, ubicada en la 31 Oriente y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, dio a conocer que permanecerá sin servicio de energía eléctrica este viernes 8 de mayo, no obstante, se mantendrán guardias operativas y atención prioritaria para garantizar el servicio oportuno a la ciudadanía.

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Pobladores exigen obras públicas en San Antonio Cañada, Puebla

Vecinos de la junta auxiliar de San Esteban Necoxcalco, en el municipio de San Antonio Cañada, Puebla, mantuvieron un bloqueo en la carretera que conduce a esa comunidad.

Esta acción la realizan como acto de protesta contra la Presidenta Municipal, Areli González Hernández, quien, según los inconformes, no ha dado respuesta a las peticiones relacionadas con las necesidades prioritarias del pueblo.

Puebla: Continúa Bloqueo en San Antonio Cañada por Manifestación ante Falta de Obras

Ante la falta de atención a sus solicitudes, exigieron que la primera regidora acuda personalmente a dialogar con la población inconforme y se instale una mesa de diálogo para proponer soluciones a las problemáticas que presenta la comunidad, como la falta de pavimentación, drenaje y agua potable.

Por esta razón, decidieron colocar barricadas con tierra, troncos y llantas para impedir el paso vehicular, afectando no solo a los vecinos y sus automóviles, sino al transporte público y a los mototaxis, violentado los derechos humanos del resto de la población.

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Con información de N+

MCS