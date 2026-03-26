Encuentran Restos de una Plaza Ceremonial durante Obras de Drenaje en Atlixco, Puebla

Debajo de una de las calles más transitadas de la ciudad de Atlixco, Puebla, al pie del Cerro de San Miguel, hallaron restos de una plaza ceremonial, cuya antigüedad se remonta, por lo menos, a mil 500 años.

El descubrimiento se realizó en febrero de 2026 en la calle 5 Norte del Centro Histórico de dicho municipio, durante labores de rehabilitación de drenaje y agua potable.

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Descubren restos de plaza ceremonial en Centro Histórico de Atlixco, Puebla

La estructura mide 49.8 metros de largo, en el sentido norte-sur, y tiene tres etapas constructivas mayores, evidenciadas por muros y pisos estucados sobrepuestos, así como por núcleos constructivos hechos con bloques de tepetate y cantos de río.

El piso estucado de la primera fase se encontró a 2.17 metros por debajo del nivel actual de la calle y tenía una extensión aproximada de 25 metros.

A pesar de los daños que le ocasionaron los trabajos constructivos de la vía a lo largo del siglo XX, conserva parte de un muro con talud, que mantiene su aplanado a base de cal, arena y gravilla de piedra pómez.

Este muro tiene 1.05 metros de altura y formaba parte de una plataforma que contaba con dos cuerpos escalonados, probablemente, orientada hacia el este, donde estaría su fachada.

La segunda etapa cubrió por completo a la primera y consiste en un piso estucado, de casi 50 metros de lado a lado, elaborado con cal y gravilla de pómez, cuya base tiene rellenos de piedra con bloques de tepetate, pegados con lodo y fragmentos aplanados de cal.

Hallazgo durante obras de drenaje en Atlixco estarían relacionados con Plazuela de la Danza

De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los vestigios arrojan nuevos datos sobre la secuencia ocupacional del municipio y guardan relación con los localizados hace pocos años en la Plazuela de la Danza Huey Atlixcáyotl.

El director del proyecto arqueológico e investigador del Centro INAH Puebla, Carlos Cedillo Ortega, señaló que los vestigios indican que el asentamiento prehispánico de Atlixco ocupaba un área mucho mayor a la que originalmente se tenía identificada.

Hallazgos en Octava Zona Arqueológica de Puebla; Ubicada en Teteles de Ávila Castillo

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curie, resaltó que cada hallazgo arqueológico recuerda que el patrimonio no está solo en los grandes monumentos, sino también en el subsuelo de las ciudades.

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Con información de Jéssica Meléndez

GMAZ