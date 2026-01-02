Fuerte Sismo Sacude Puebla: Sonó la Alarma Sísimca Marcando Epicentro en San Marcos, Guerrero

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se sintió en Puebla. El movimiento telúrico inició a las 7 de la mañana con 58 minutos de hoy 2 de enero de 2026, aumentando su intensidad.

La alerta presidencial activó los dispostivos móviles de los mexicanos alrededor de un minuto antes de que comenzara el movimiento telúrico.

El Servicio Sismológico Nacional, confirmó de manera preliminar un sismo de magnitud 6.5, localizado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, ocurrido el día 02 de enero del presente año, a las 07:58:15 horas, con una latitud de 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 km.

Reportan fuerte temblor en diversos municipios de Puebla luego de la alerta sísmica

En el Estado de Puebla se activó la alerta sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos superó los niveles preestablecidos.

Derivado de este sismo, las Coordinaciones Regionales de Protección Civil reportaron que fue perceptible de manera ligera en las Regiones de la Mixteca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Angelópolis, Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán.

En la zona conurbada de Puebla, así se movieron adornos navideños de un inmueble durante el severo sismo que marcó la alerta sísimica, poco antes de las 8 de la mañana.

Inicia protocolo de evacuación y revisión de inmuebles por sismso magnitud 6.5 percepctible en Puebla

Se llevan a cabo recorridos preventivos a través de las direcciones municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o personas lesionadas.

Mediante el monitoreo del C5i, se confirmó la evacuación preventiva en inmuebles públicos y privados. Las autoridades exhortan a la población a mantener la calma y a ser responsables con el uso de los números de emergencia.

Según primeros reportes en redes sociales, en la zona conurbada de Puebla y Atlixco se sintió fuerte el temblor.

Con información de N+

JAPR