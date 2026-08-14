FICMOTO 2026 en Puebla: Panteón Rococó, Shows, Competencias y Motocicletas de Regalo

El Festival Internacional de Cultura y Motociclismo conocido como FICMOTO llega este 2026 a Puebla con la presencia de Pantón Rococó, exhibiciones de motocicletas, un show de freestyle motocross y muchas más actividades.

Para este evento se espera la presencia de más de 25 mil personas, entre ellos miembros de clubes de motociclistas de México y América Latina.

¿Dónde y cuándo será el Festival Internacional de Cultura y Motociclismo 2026?

El FICMOTO 2026 se llevará acabo este 15 y 16 de agosto en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, ubicado en Av. Ejército de Oriente No. 100, Centro Cívico Cultural 5 de Mayo en la zona de Los Fuertes.

Contara con la presencia de 20 mil motocicletas, rodadas desde 10 ciudades y la competencia de 'Rally Kuxtal: Sierra Poblana'.

Además, habrá más de 50 piezas en exhibición por parte de Kustom Kompas, un foro de Vento Motorcycles U.S.A en donde habrá charlas y un stand up comedy con Winkar Navarro.

Durante este evento de bikers, habrá diferentes shows y dinámicas como:

Freestyle Masters: Show de acrobacias aéreas motocross estilo libre

Effi Muñiz: Custom Trucks

Campeonato Nacional Stunt Show por equipos

Pruebas de Manejo

Bazar Santa Moto

Rodeo Biker

También, habrá motocicletas de regalo, presentaciones de Dj's, zona de gastronomía y un concierto de Panteón Rococó para el cierre del FICMOTO 2026.

Puedes adquirir tus entradas sin cargos extra a través de embajadores oficiales de la comunidad biker o en los puntos de venta físicos autorizados en Puebla, y en caso de contar con cortesías, debes presentarte en las taquillas del Centro Expositor para pagar los cargos correspondientes y canjearlo por tu pulsera de acceso.

Desmienten cancelación de Panteón Rococó en FICMOTO 2026

En días recientes circuló una imagen falsa sobre la supuesta cancelación de Panteón Rococó en el FICMOTO 2026 de Puebla, al respecto, el Gobierno del Estado a través de Convenciones y Parques dio a conocer que esta información no es real.

Las autoridades dieron a conocer que el Festival Internacional de la Cultura y el Motociclismo se llevará acabo como se tenía previsto desde un principio, los días 15 y 16 de agosto.

Además, aclaró que la difusión sobre la supuesta cancelación del evento por las recientes eventualidades respeto a la 'Ley casco' en Puebla, fue información falsa que no proviene de los organizadores ni de la agrupación musical.

Con información de N+

MCS