Sociedad

FICMOTO 2026 en Puebla: Panteón Rococó, Shows, Competencias y Motocicletas de Regalo

Festival Internacional de Cultura y Motociclismo reunirá a cientos de clubes de motociclistas de México y América Latina este 2026 en Puebla.

Festival Internacional de Cultura y Motociclismo.FICMOTO 2026 se llevará acabo en el Centro Expositor de Puebla. Foto: ficmoto.mx

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Cientos de motociclistas se reunirán en FICMOTO 2026 en Puebla. Disfruta de acrobacias, música y motocicletas de regalo. El evento será el 15 y 16 de agosto.

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