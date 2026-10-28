Horario del Panteón Municipal de Puebla por Temporada de Día de Muertos 2026

Por temporada del Día de Muertos 2026, el Panteón Municipal de Puebla capital ubicado en la Av. 37 Pte esquina con la 11 Sur de la Gabriel Pastor 1ra Secc, tendrá horario especial.

En este camposanto esperan una afluencia de 100 mil personas, mientras que 127 mil en los de juntas auxiliares e inspectorías, así lo dio a conocer Clemente Gómez Medina, Srio. de Servicios Públicos.

Además, mencionó que se encuentran preparados con los números de emergencia con personal para reacción rápida para que también puedan atenderles sin ningún problema en caso de alguna eventualidad.

También, habrá un área en específico para los panteones de juntas auxiliares también con personal que va a estar distribuido y elementos de la Seguridad Ciudadana que los va a estar apoyando en todos los panteones que hay en las 17 juntas auxiliares y en la capital.

¿A qué hora abre y cierra el Panteón Municipal de Puebla?

El horario especial por día de muertos en el Panteón Municipal de Puebla es: el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre el acceso será de las 8:00 a.m. a las 18:00 horas.

Durante estas fechas habrá un operativo en el que participarán alrededor de 50 personas de las Secretarías de Seguridad, Servicios Públicos, así como Bomberos y Protección Civil.

De igual forma garantizarán la dotación de agua para limpieza de las tumbas; esto agregó el Srio. de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina: "Vamos a garantizar el suministro de agua porque tenemos 15 piletas tres fuentes una cisterna y vamos a estar apoyando con la recolección de desechos va a estar la agencia de Protección Civil aquí dentro del panteón municipal".

Durante estas fechas por el Día de Muertos, se recomienda evitar llevar mascotas a los panteones debido al calor, y es recomendable llevar agua para digerir y así prevenir incidentes.

Con información de N+

MCS