Sociedad

Horario del Panteón Municipal de Puebla por Temporada de Día de Muertos 2026

Durante estas fechas, este camposanto espera una afluencia de 100 mil personas, mientras que 127 mil en los de juntas auxiliares e inspectorías

Horario especial por Día de Muertos 2026 en el Panteón Municipal de Puebla.Panteón Municipal de Puebla tendrá horario especial por Día de Muertos 2026. Foto: Google Maps

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Día de Muertos en Puebla: el panteón municipal espera 100 mil visitantes. Horario especial del 30 de octubre al 2 de noviembre.

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