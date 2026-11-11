Sociedad

Manifestación de Funerarias en el CIS de Angelópolis de Puebla; Exigen Trámites

Los dueños de al menos 30 establecimientos se reunieron en el Centro Integral de Servicios de la Vía Atlixcáyotl para pedir las actas de defunción

Protesta de funerarias en el Centro Integral de Servicios de Puebla.Manifestación de funerarias en el Centro Integral de Servicios de Puebla. Foto: N+

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Manifestación pacífica de funerarias en el CIS de Angelópolis de Puebla: exigen agilizar trámites de defunción. El desabasto y la lentitud afectan a las familias.

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