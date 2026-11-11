Manifestación de Funerarias en el CIS de Angelópolis de Puebla; Exigen Trámites

Dueños de funerarias se manifiestan de manera pacífica frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis de Puebla, para exigir que actas de defunción para que los familiares de los fallecidos no esperen más tiempo para poder despedirse de sus seres queridos.

Aseguran que en los cinco juzgados hay desabasto de formatos, además que los procesos son muy lentos y esto impide que puedan avanzar para sepultar o cremar a los muertos.

Los inconformes llegaron en carrozas fúnebres y avanzaron por la Vía Atlixcáyotl para pedir que se agilicen los trámites del Registro Civil .

Miguel Peña Hernández, dueño de una funeraria, mencionó que no les hacen todos los trámites que solicitan, por lo que es difícil continuar con el proceso de defunción, esto agregó: “Solo nos hacen dos trámites por funerarias, y realmente los compañeros que estamos acá consideramos que no es justo que paren nada más los trámites, hay compañeros que tienen cinco servicios”.

El afectado mencionó que en ocasiones tienen que trasladar a los difuntos a otros estados, y si no se cuenta con el acta de defunción este proceso se retrasa, lo que causa mayores complicaciones con el paso del tiempo.

Al menos 30 funerarias continúan manifestando en inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, el tráfico hasta el momento no se ve afectado por lo que se puede circular con normalidad.

No obstante, se recomienda a los automovilistas a extremar precauciones en la zona y reducir la velocidad derivado al grupo de personas que se encuentra manifestando.

Con información de N+

MCS