Poblana Recibe Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de Mujeres Indígenas

Viridiana Regino Castillo, investigadora y defensora Nahua originaria de Altepexi, Puebla, recibió el Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas 'Martha Sánchez Néstor' 2026.

El reconocimiento fue entregado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de las Mujeres, durante la quinta edición del galardón federal junto a otras 20 colegas.

Viridiana Regino Castillo, mencionó estar contenta junto a otras compañeras que fueron seleccionadas, esto agregó: "Muy feliz, muy emocionada cuando vi los resultados y que estaba a mi nombre. La verdad es que no lo podía creer porque yo sé que hay pues muchísimas mujeres con mucha trayectoria y el que me hayan considerado, pues me dio como mucha luz y sobre todo mucha felicidad.

Trayectoria de Viridiana Regino Castillo, ganadora de premio a mujeres indígenas

Regino Castillo ha trabajado por la autonomía económica femenina, el cooperativismo y la preservación del patrimonio cultural de comunidades originarias desde territorio poblano.

También ha participado en espacios académicos internacionales y colaborado en libros sobre juventudes, transformación social y talleres comunitarios dirigidos a población indígena y afromexicana.

Viridiana Regino Castillo mencionó la importancia de aprovechar la juventud y no permitir que los limiten con comentarios externos, esto mencionó: "Siempre ser proactivos y si a nosotras nos interesa alguna causa, ver desde nuestra experiencia cómo podemos apoyar para que esa causa siga creciendo y siga".

Cabe destacar que la investigadora ha participado en encuentros académicos internacionales realizados en King’s College London y la Universidad de Oxford, donde de igual forma ha abordado temas relacionados con las comunidades indígenas.

Viridiana Regino resalto que este galardón es fruto del trabajo de otras personas y organizaciones comunitarias.

¿Qué es el Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas?

Este premio es una invitación a honrar el legado de Martha Sánchez Néstor, mujer que dedicó su vida a la búsqueda de la justicia y la igualdad.

Para este galardón pueden participar mujeres mexicanas mayores de 18 años, originarias de Comunidades y Pueblos Indígenas, con experiencia en la promoción y defensa de sus derechos fundamentales.

El Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas tiene el objetivo de reconocer, visibilizar y honrar el compromiso y trabajo de las comunidades, defender el territorio y preservar la cultura y las tradiciones ancestrales.

Con información de N+

MCS