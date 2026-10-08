Sociedad

Poblana Recibe Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de Mujeres Indígenas

Viridiana Regino Castillo recibió el galardón federal que busca honrar a 'Martha Sánchez Néstor' luego de su trayectoria en busca de la justicia

Viridiana Regino Castillo, mujer indígena poblana.Viridiana Regino Castillo, ganadora de premio a mujeres indígenas. Foto: INPI México

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El legado de Martha Sánchez Néstor vive en el Premio Nacional a Mujeres Indígenas. Viridiana Regino Castillo, una defensora incansable, es reconocida por su compromiso y dedicación.

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