Rescatan a Dos Perros que Cayeron a Cañada de 30 Metros de Profundidad en Puebla

Dos perros fueron rescatados de una cañada con 30 metros de profundidad, en San Antonio Jalapasco, municipio de Aljojuca, Puebla.

Bomberos de San José Chiapa y Ciudad Serdán habilitaron un acceso con una chimenea natural y escalera, para realizar un descenso vertical con cuerdas.

Ambos animales fueron recuperados con vida y entregados a la propietaria. autoridades pidieron mantener a las mascotas vigiladas, lejos de barrancas y terrenos inestables.

Por otro lado, se rescató a dos caninos, un pitbull y otro mestizo, quienes estaban abandonados y presentaban signos de maltrato animal en la colonia Obrera Alberto de la Fuente, en el municipio de Puebla.

La Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) aseguró de manera precautoria a los perros luego de que una vecina proporcionara fotografías y videos en los que se observaba a un hombre agrediendo físicamente a uno de los ejemplares, que permanecía sujeto con un lazo corto.

Derivado a este reporte, el Departamento de Normatividad y Denuncias de la DIBA inició las acciones correspondientes y posteriormente se presentó la denuncia formal anta la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales inició la carpeta de investigación, mientras que el personal del Departamento Médico Veterinario y Forense acudió al lugar para realizar la inspección y valoración correspondiente.

Los canes nombrados como 'Malfoy' y 'Spike', fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal, ubicada en Flor del Bosque, donde reciben atención médica especializada y seguimiento conductual, de acuerdo con las condiciones en las que fueron encontrados.

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar los canales institucionales para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales pues las denuncias ciudadanas permiten identificar y atender oportunamente posibles casos de maltrato animal.

Con información de N+

MCS