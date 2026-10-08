Accidentes

Rescatan a Dos Perros que Cayeron a Cañada de 30 Metros de Profundidad en Puebla

Los canes fueron extraídos sanos y salvo por parte de elementos de Bomberos en San Antonio Jalapasco perteneciente al municipio de Aljojuca

Rescatan a dos perros atrapados tras caída en Puebla.Rescatan a dos perros atrapados en Puebla. Foto: Facebook MCS Noticias

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Bomberos salvan a dos canes de una cañada de 30 metros. Además, la DIBA interviene en un caso de maltrato animal.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+