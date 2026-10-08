Fuga de Gas en Xalapa: Provoca Cierres Viales y la Evacuación de 2 Mil Personas

Un fuerte olor a gas ocasionó que se activarán los protocolos de emergencia en la zona centro de la ciudad de Xalapa.

De manera inicial fueron evacuados los edificios históricos de la ciudad, como la escuela primaria Enríque C. Rebsamen cuyo punto de seguridad fue el parque de los Berros. El hospital Gastón Melo también fue evacuado.

El palacio Federal también, en la zona trabajadores buscaron la forma de evitar inhalar el olor penetrante. Los comercios tuvieron que bajar sus cortinas y las calles como Zamora, Diego Leño y Murillo Vidal fueron cerradas a la circulación vehicular.

Debido al fuerte olor en el ambiente, fue necesario atender a por lo menos 3 personas que presentaron síntomas ligeros de intoxicación, ninguno fue trasladado a hospital.

Las autoridades de Protección Civil confirmaron que las fuerzas de tarea atendieron el reporte por olor a gas en las inmediaciones de la calle Gutiérrez Zamora del Centro de Xalapa informaron que no se trató de una fuga de gas.

Se corroboró que en un estacionamiento de dicha calle se realizaban trabajos para desinstalar un tanque en desuso; al lavarlo, el agua se mezcló con los remanentes de gas en su interior y, al descargarla en el drenaje, se intensificó el olor en los edificios que comparten la misma red de drenaje.

El parte oficial indica que de manera precautoria fueron evacuadas aproximadamente 2 mil personas y se atendió a 3 personas por mareos y dolor de cabeza.