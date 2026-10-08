Accidentes

Fuga de Gas en Xalapa: Provoca Cierres Viales y la Evacuación de 2 Mil Personas

La emergencia generó un operativo preventivo, mientras autoridades desalojaron inmuebles y restringieron el tránsito en varias calles ante la presencia de un fuerte olor

Fuga de gas en Xalapa provoca evacuaciones y cierres vialesFuga de gas en Xalapa provoca evacuaciones y cierres viales. Foto: Protección Civil

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Evacuaciones masivas en Xalapa por fuga de gas. Algunos edificios públicos y escuelas están siendo desalojados, se reportan varias calles cerradas a la circulación

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