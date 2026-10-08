Reportan Detonaciones al Interior del Penal El Castillo en Mazatlán, Sinaloa

Un disturbio entre internos del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, provocó un fuerte operativo de seguridad durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 10:30 horas se reportó un incidente al interior del penal, dónde presuntamente se registraron detonaciones de arma de fuego entre internos.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Ejército Mexicano se movilizaron hacia el centro penitenciario y mantienen un operativo al interior y en los alrededores para controlar la situación y restablecer el orden.

En las inmediaciones también permanecen cuerpos de auxilio, quienes esperan autorización para ingresar al penal y atender a posibles personas lesionadas.

Hasta el momento no existe un saldo oficial de personas heridas o fallecidas. De manera extraoficial se ha señalado que hay víctimas, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

En este momento hay decenas de familiares al exterior de este centro de reclusión exigiendo un reporte de lo que pasó al interior de la cárcel y una lista de las personas que se encontraban de visita.