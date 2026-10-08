Balaceras

Reportan Detonaciones al Interior del Penal El Castillo en Mazatlán, Sinaloa

El incidente se registró durante la mañana de este jueves y generó la movilización de elementos municipales, estatales y del Ejército Mexicano

Movilizan a Policías y Militares por Disturbio en Penal El CastilloMovilizan a Policías y Militares por Disturbio en Penal El Castillo. Foto: N+

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Cuerpos de auxilio permanecen en las inmediaciones del centro penitenciario, mientras las autoridades mantienen el operativo y aún no confirman un saldo de personas lesionadas o fallecidas.

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