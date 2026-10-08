¿Seguirán las Lluvias en la CDMX? Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías

Durante los últimos días se han registrado lluvias en varios estados del país, por diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos el huracán Isaias, en el Atlántico, y la tormenta tropical Simon, en el Pacífico.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este jueves y la madrugada de mañana, 9 de octubre de 2026.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 13:00 horas hoy y las 03:00 horas del viernes. Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, así como barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Alcaldías con Alerta Amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy por la tarde, el ambiente será templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

El SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. La Alerta Amarilla es para las 16 alcaldías de la capital del país.

La temperatura máxima estimada hoy en la Ciudad de México será de 22 a 24°C y la mínima 13 a 15°C. Además de viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

El viernes se prevé cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste, centro y este) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

La temperatura máxima para mañana será de 22 a 24°C y la mínima 13 a 15°C. Además de viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de N+