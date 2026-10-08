Pronóstico del tiempo

¿Seguirán las Lluvias en la CDMX? Activan Alerta Amarilla en Estas Alcaldías

El huracán Isaias, en el Atlántico, y la tormenta tropical Simon, en el Pacífico, provocan mal tiempo

Lluvia en la CDMXLluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate: Alerta Amarilla en CDMX por lluvias intensas. El huracán Isaias y la tormenta Simon traen mal tiempo. Descubre qué alcaldías están en riesgo esta tarde y noche.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+