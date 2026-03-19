Exhiben a Sujetos sin Identificación Talando Árboles en Vialidad Principal de Puebla

Este jueves 19 de marzo de 2026 fueron vistas dos personas que no portaban identificación alguna, talando árboles presuntamente de forma ilegal sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla.

Autoridades estatales se pronunciaron al respecto, asegurando que investigarán la situación a fondo, ya que la obra que se tiene programada para realizarse en la zona se encuentra pausada, por lo que no se trata de sus trabajadores.

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Exhiben a dos sujetos talando árboles ilegalmente en Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla

A través de redes sociales fueron exhibidos dos sujetos sin identificación talando árboles presuntamente de forma ilegal sobre la Calzada Ignacio Zaragoza de la capital poblana.

En las imágenes se logra observar a los dos hombres con indumentaria de trabajo, uno de ellos encapuchado, talando por lo menos un ejemplar en la zona donde se construirá el “Paseo de Campeonas y Campeones”.

Hasta el momento se desconocen las causas de la presencia de los presuntos trabajadores en la zona, y si contaban con el permiso correspondiente para realizar la tala de árboles.

Gobierno de Puebla investigará presunta tala ilegal de árboles en Calzada Ignacio Zaragoza

El Gobierno del Estado de Puebla a través de un comunicado anunció que investigará hasta sus últimas consecuencias la tala ilegal de árboles realizada en la Calzada Ignacio Zaragoza por personas encapuchadas.

En el escrito se detalló que la construcción del “Paseo de Campeonas y Campeones” se encuentra en pausa, mientras se mantiene diálogo abierto con vecinas y vecinos de la zona para escuchar y responder a sus inquietudes legítimas.

Tala Clandestina en Puebla; 9 de Cada 10 Denuncias Quedan Impunes

El gobierno estatal exhortó a la población a denunciar cualquier acto que atente contra las áreas verdes en la entidad poblana.

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Con información de N+

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