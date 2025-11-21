Festival Comuna 2025 en Puebla ¿A Qué Hora Saldrá tu Artista Favorito?
En N+ Puebla te decimos como puedes llegar al Foro Cholula, cómo regresar del evento, y los horarios oficiales de los conciertos.
Este sábado 22 de noviembre se realizará el Festival Tecate Comuna 2025 en el Foro Cholula del municipio de San Andrés Cholula, donde se llevarán a cabo una serie de 29 conciertos realizados por artistas nacionales e internacionales.
En N+ Puebla te contaremos los horarios oficiales de cada una de las presentaciones, cómo puedes llegar al recinto, así como las opciones de transporte nocturno que ofrecen los organizadores del evento.
Noticia relacionada: Falta Muy Poco para el Festival Comuna 2025 en Puebla: Artistas que se Presentan en Foro Cholula
Horarios oficiales de los conciertos del Tecate Comuna 2025 en San Andrés Cholula, Puebla
El Festival Tecate Comuna 2025 se dividirá en cuatro escenarios que albergarán los 29 conciertos, quedando distribuidos de la siguiente manera:
Escenario Tecate
- Rubytates de 13:25 a 14:05 horas
- Andrés Obregón de 14:45 a 15:30 horas
- Midnigth Generation de 16:15 a 17:05 horas
- Julieta Venegas de 18:00 a 19:00 horas
- Zoé de 20:00 a 21:15 horas
- Foster The People de 22:35 a 23:35 horas
- Rich Mafia de 00:45 a 01:35 horas
Escenario Oppo
- Disco Bahía de 12:50 a 13:25 horas
- La Santa Cecilia de 14:05 a 14:45 horas
- Guitarricadelafuente de 15:30 a 16:15 horas
- Kevin Kaarl de 17:05 a 18:00 horas
- Siddhartha de 19:00 a 20:00 horas
- Panteón Rococó de 21:15 a 22:30 horas
- Molotov de 23:45 a 00:45 horas
- Víctimas del Dr. Cerebro de 01:35 a 02:15 horas
Escenario Mágico
- Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad de 13:25 a 14:05 horas
- Silvestre y la Naranja de 14:45 a 15:30 horas
- El Kuelgue de 16:15 a 17:05 horas
- Khea de 18:00 a 19:00 horas
- Mago de Oz de 20:05 a 20:55 horas
- Maldita Vecindad de 22:30 a 23:45 horas
- Los Wookies de 00:45 a 01:35 horas
Escenario Templo
- La Fanfarria del Capitán de 12:50 a 13:25 horas
- Mario Santander de 14:05 a 14:45 horas
- La Delio Valdez de 15:30 a 16:15 horas
- Meme del Real de 17:05 a 18:00 horas
- Los Bunkers de 19:00 a 20:00 horas
- Miguel Mateos de 21:15 a 22:30 horas
- Apocalyptica de 23:45 a 00:45 horas
¿Cómo llegar al Foro Cholula para el Tecate Comuna 2025?
Al Foro Cholula, sede del Tecate Comuna 2025 se puede llegar de dos maneras: en automóvil o en transporte público.
Para los que van en automóvil los organizadores del evento ofrecen cinco opciones de estacionamiento: Ruta Quetzalcóatl 306, Cholula Center, Privada de Las Villas, Privada Xicoténcatl y Villa Bertha.
Para los que llegarán en transporte público, las rutas que los acercarán al Foro Cholula son:
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis
- Línea Puebla - San Pedro Cholula - San Jerónimo Tecuanipan - Tianguismanalco
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Atzompa
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Santa Isabel Cholula
- Ramal Puebla - San Pedro Cholula - San Cristóbal Tepontla
- Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Barrio de San Luis Tehuiloyocan
Tecate Comuna 2025 contará con transporte nocturno
La organización del Tecate Comuna 2025 ha anunciado que habrá transporte público nocturno que contará con cuatro rutas, a diferentes puntos de la zona conurbada de Puebla.
Este servicio trabajará de las 22:00 horas del sábado hasta las 04:00 horas del domingo siendo los recorridos los siguientes:
- Ruta Centro: Iniciará desde el Foro Cholula, de ahí tendrá una parada en la avenida Teziutlán Sur y culminará en Paseo Bravo.
- Ruta 11 Sur: Iniciará en Foro Cholula, las paradas serán en el campo deportivo Tlaxcalancingo, Ciudad Judicial, Plaza Aventura, Anillo Periférico Ecológico, Chedraui Selecto Angelópolis, Farmacia Guadalajara y culminará en Periplaza.
- Ruta Capu: Arrancará en el festival, haciendo paradas en Anillo del Periférico Ecológico, Boulevard Forjadores, Prolongación de la Reforma y culminará en la Capu.
- Ruta Cholula: Comenzará en el Foro, harán paradas en la 12 Oriente de San Andrés Cholula, Boulevard Forjadores, 16 Oriente, Avenida 5 de Mayo y la última en el Zócalo de este municipio.
