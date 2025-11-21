Festival Comuna 2025 en Puebla ¿A Qué Hora Saldrá tu Artista Favorito?

Este sábado 22 de noviembre se realizará el Festival Tecate Comuna 2025 en el Foro Cholula del municipio de San Andrés Cholula, donde se llevarán a cabo una serie de 29 conciertos realizados por artistas nacionales e internacionales.

En N+ Puebla te contaremos los horarios oficiales de cada una de las presentaciones, cómo puedes llegar al recinto, así como las opciones de transporte nocturno que ofrecen los organizadores del evento.

Horarios oficiales de los conciertos del Tecate Comuna 2025 en San Andrés Cholula, Puebla

El Festival Tecate Comuna 2025 se dividirá en cuatro escenarios que albergarán los 29 conciertos, quedando distribuidos de la siguiente manera:

Escenario Tecate

Rubytates de 13:25 a 14:05 horas

de 13:25 a 14:05 horas Andrés Obregón de 14:45 a 15:30 horas

de 14:45 a 15:30 horas Midnigth Generation de 16:15 a 17:05 horas

de 16:15 a 17:05 horas Julieta Venegas de 18:00 a 19:00 horas

de 18:00 a 19:00 horas Zoé de 20:00 a 21:15 horas

de 20:00 a 21:15 horas Foster The People de 22:35 a 23:35 horas

de 22:35 a 23:35 horas Rich Mafia de 00:45 a 01:35 horas

Escenario Oppo

Disco Bahía de 12:50 a 13:25 horas

de 12:50 a 13:25 horas La Santa Cecilia de 14:05 a 14:45 horas

de 14:05 a 14:45 horas Guitarricadelafuente de 15:30 a 16:15 horas

de 15:30 a 16:15 horas Kevin Kaarl de 17:05 a 18:00 horas

de 17:05 a 18:00 horas Siddhartha de 19:00 a 20:00 horas

de 19:00 a 20:00 horas Panteón Rococó de 21:15 a 22:30 horas

de 21:15 a 22:30 horas Molotov de 23:45 a 00:45 horas

de 23:45 a 00:45 horas Víctimas del Dr. Cerebro de 01:35 a 02:15 horas

Escenario Mágico

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad de 13:25 a 14:05 horas

de 13:25 a 14:05 horas Silvestre y la Naranja de 14:45 a 15:30 horas

de 14:45 a 15:30 horas El Kuelgue de 16:15 a 17:05 horas

de 16:15 a 17:05 horas Khea de 18:00 a 19:00 horas

de 18:00 a 19:00 horas Mago de Oz de 20:05 a 20:55 horas

de 20:05 a 20:55 horas Maldita Vecindad de 22:30 a 23:45 horas

de 22:30 a 23:45 horas Los Wookies de 00:45 a 01:35 horas

Escenario Templo

La Fanfarria del Capitán de 12:50 a 13:25 horas

de 12:50 a 13:25 horas Mario Santander de 14:05 a 14:45 horas

de 14:05 a 14:45 horas La Delio Valdez de 15:30 a 16:15 horas

de 15:30 a 16:15 horas Meme del Real de 17:05 a 18:00 horas

de 17:05 a 18:00 horas Los Bunkers de 19:00 a 20:00 horas

de 19:00 a 20:00 horas Miguel Mateos de 21:15 a 22:30 horas

de 21:15 a 22:30 horas Apocalyptica de 23:45 a 00:45 horas

¿Cómo llegar al Foro Cholula para el Tecate Comuna 2025?

Al Foro Cholula, sede del Tecate Comuna 2025 se puede llegar de dos maneras: en automóvil o en transporte público.

Para los que van en automóvil los organizadores del evento ofrecen cinco opciones de estacionamiento: Ruta Quetzalcóatl 306, Cholula Center, Privada de Las Villas, Privada Xicoténcatl y Villa Bertha.

Para los que llegarán en transporte público, las rutas que los acercarán al Foro Cholula son:

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Cetis

Línea Puebla - San Pedro Cholula - San Jerónimo Tecuanipan - Tianguismanalco

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Atzompa

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Santa Isabel Cholula

Ramal Puebla - San Pedro Cholula - San Cristóbal Tepontla

Línea Puebla - Cholula y anexas ramal Puebla - San Pedro Cholula - Barrio de San Luis Tehuiloyocan

Tecate Comuna 2025 contará con transporte nocturno

La organización del Tecate Comuna 2025 ha anunciado que habrá transporte público nocturno que contará con cuatro rutas, a diferentes puntos de la zona conurbada de Puebla.

Este servicio trabajará de las 22:00 horas del sábado hasta las 04:00 horas del domingo siendo los recorridos los siguientes:

Ruta Centro: Iniciará desde el Foro Cholula, de ahí tendrá una parada en la avenida Teziutlán Sur y culminará en Paseo Bravo.

Iniciará desde el Foro Cholula, de ahí tendrá una parada en la avenida Teziutlán Sur y culminará en Paseo Bravo. Ruta 11 Sur: Iniciará en Foro Cholula, las paradas serán en el campo deportivo Tlaxcalancingo, Ciudad Judicial, Plaza Aventura, Anillo Periférico Ecológico, Chedraui Selecto Angelópolis, Farmacia Guadalajara y culminará en Periplaza.

Iniciará en Foro Cholula, las paradas serán en el campo deportivo Tlaxcalancingo, Ciudad Judicial, Plaza Aventura, Anillo Periférico Ecológico, Chedraui Selecto Angelópolis, Farmacia Guadalajara y culminará en Periplaza. Ruta Capu: Arrancará en el festival, haciendo paradas en Anillo del Periférico Ecológico, Boulevard Forjadores, Prolongación de la Reforma y culminará en la Capu.

Arrancará en el festival, haciendo paradas en Anillo del Periférico Ecológico, Boulevard Forjadores, Prolongación de la Reforma y culminará en la Capu. Ruta Cholula: Comenzará en el Foro, harán paradas en la 12 Oriente de San Andrés Cholula, Boulevard Forjadores, 16 Oriente, Avenida 5 de Mayo y la última en el Zócalo de este municipio.

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ