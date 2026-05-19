Sujeto Presuntamente Abusó de una Menor de Edad en la Sierra Norte de Puebla

La tarde de este martes 19 de mayo de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N” por presuntamente abusar de una menor de edad en el municipio poblano de Huauchinango.

Este mismo martes también se informó sobre la sentencia de más de 13 años de prisión contra José Alejandro “N” por el delito de violación equiparada contra una menor de edad en la ciudad de Puebla.

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Vinculan a proceso a Juan Carlos “N” por abusar de una menor de edad en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N”, por su probable participación en el delito de violación equiparada agravada contra una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima al interior de un domicilio en el municipio de Huauchinango.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria en la Sierra Norte de Puebla.

Sentencian a José Alejandro “N” por abusar de una menor de edad en la ciudad de Puebla

En un segundo caso, la FGE Puebla logró sentencia condenatoria de 13 años y nueve meses de prisión contra José Alejandro “N”, responsable del delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad.

Las investigaciones ministeriales acreditaron que el sentenciado realizó actos de naturaleza sexual en contra de la víctima al interior de un domicilio ubicado en la ciudad de Puebla.

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Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso a José Alejandro “N” una multa, amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos.

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Con información de N+

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