8M 2026: Así se Vivió la Marcha en Calles de Querétaro

Las calles de Querétaro se llenaron de color morado la tarde de este 8 de marzo durante la marcha realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer. Diversos contingentes recorrieron avenidas principales como Zaragoza y Constituyentes con consignas, música, cartulinas y expresiones colectivas para visibilizar la violencia de género y exigir justicia por casos relacionados con acoso, agresiones y deudas alimentarias.

Terminó la marcha 8M 2026 en Querétaro.

El punto de encuentro fue la Alameda Hidalgo, donde un gran número de mujeres comenzó a reunirse horas antes del inicio de la movilización. Desde este lugar partió el contingente alrededor de las 16:30 horas con dirección al conocido punto del tanque, avanzando entre humo morado, cantos y consignas que se escucharon durante todo el recorrido por las avenidas principales de la ciudad.}

Nota relacionada: Comienza Movilización del 8M en el Centro Histórico de Querétaro

Durante la marcha se escucharon frases coreadas por las participantes como “El patriarcado se va caer, se va caer” y “Alerta, alerta feminista, la lucha feminista por América Latina”. Muchas asistentes portaban carteles con mensajes relacionados con experiencias personales o historias compartidas por amigas y conocidas que han enfrentado situaciones de violencia, acoso o abuso.

Entre las asistentes también hubo mujeres que participaban por primera vez en este tipo de movilización. Algunas señalaron que la experiencia resultó significativa para ellas, por lo que consideraron que seguirán sumándose en futuras ediciones de la marcha conmemorativa del 8 de marzo.

Durante el desarrollo de la movilización también se sumaron distintos colectivos y grupos organizados. Uno de ellos fue Adax Digitales, que participó interpretando canciones relacionadas con la temática de la protesta, acompañando el recorrido del contingente mientras las manifestantes avanzaban por las calles del centro de la ciudad.

¿Qué hechos marcaron la marcha 8M 2026 en Querétaro?

En medio de la marcha, una de las participantes comenzó a sentirse mal, lo que llevó a que se solicitara la presencia de paramédicos para brindarle atención. Ante la situación, un colectivo que se encontraba en el lugar pidió a las asistentes que se hincaran momentáneamente para permitir el acceso del equipo médico y facilitar su paso entre el contingente.

En otro momento de la movilización, un grupo de mujeres colocó un pañuelo morado en el Monumento a la Lealtad, escultura popularmente conocida como la “estatua del perrito” o el “Hachiko mexicano”, ubicada a un costado de la Alameda Hidalgo en el Centro Histórico de la ciudad.

La marcha continuó con cantos, consignas y diversas expresiones de protesta mientras los contingentes avanzaban por las principales avenidas. A lo largo del recorrido, las participantes mantuvieron su presencia en las calles con mensajes relacionados con la violencia de género y la exigencia de justicia en distintos casos que han marcado a la sociedad.

Historias recomendadaas;

RCP