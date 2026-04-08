Anuncian Nuevo Cierre en Bernardo Quintana por Obras del Tren México–Querétaro

El municipio de Querétaro informó sobre un nuevo cierre vial en el bulevar Bernardo Quintana debido a trabajos preliminares relacionados con el proyecto del tren México–Querétaro.

La restricción se aplicará en el carril lateral en dirección norte a sur, así como en la incorporación al bulevar en el mismo sentido, a la altura del puente Obsidiana. El cierre se llevará a cabo desde las 23:00 horas del miércoles 8 de abril hasta las 5:00 horas del jueves 9 de abril.

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Cierres Viales en Querétaro por Obras del Tren

¿Cómo afectará este cierre a la movilidad nocturna en una de las vialidades más transitadas de la ciudad?

Como parte del operativo, se habilitarán desvíos hacia Circuito Álamos y el puente Obsidiana en dirección poniente a oriente, además del paso de carriles centrales a laterales después del puente.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el periodo de trabajos.

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