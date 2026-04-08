Anuncian Nuevo Cierre en Bernardo Quintana por Obras del Tren México–Querétaro
Redacción: N+
El municipio de Querétaro anunció un cierre nocturno en carriles laterales de Bernardo Quintana, a la altura del puente Obsidiana, por obras del tren México–Querétaro.
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El municipio de Querétaro informó sobre un nuevo cierre vial en el bulevar Bernardo Quintana debido a trabajos preliminares relacionados con el proyecto del tren México–Querétaro.
La restricción se aplicará en el carril lateral en dirección norte a sur, así como en la incorporación al bulevar en el mismo sentido, a la altura del puente Obsidiana. El cierre se llevará a cabo desde las 23:00 horas del miércoles 8 de abril hasta las 5:00 horas del jueves 9 de abril.
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¿Cómo afectará este cierre a la movilidad nocturna en una de las vialidades más transitadas de la ciudad?
Como parte del operativo, se habilitarán desvíos hacia Circuito Álamos y el puente Obsidiana en dirección poniente a oriente, además del paso de carriles centrales a laterales después del puente.
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el periodo de trabajos.
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