Detienen a 25 Hombres Durante Marcha del 8M en el Centro Histórico de Querétaro

Durante la marcha del 8 de marzo en el Centro Histórico de Querétaro, autoridades confirmaron la detención de 25 personas, todas hombres, por alterar el orden público y cometer faltas administrativas, informó el Eric Gudiño.

¿Qué otras incidencias se registraron en la Marcha 8M de Querétaro?

El funcionario detalló que durante la movilización se habían identificado tres contingentes principales; sin embargo, se detectó un cuarto grupo ajeno, integrado por aproximadamente 20 personas encapuchadas que realizaron pintas y provocaron algunos daños. A pesar de estos incidentes, Gudiño aseguró que la marcha se desarrolló de manera general pacífica y contó con acompañamiento de personal femenino de seguridad para proteger a las participantes.

"Hay 25 detenidos seguramente sí son de los 25, fue un tema que atendió gobierno municipal, pero es importante comentar que la marcha se desarrolló en paz, hubo presencia de personal femenino que estuvo acompañamiento y pues bueno, fue una marcha que, a diferencia de otros estados, siempre se caracteriza", señaló el secretario.

Sobre un caso en el que un sujeto presuntamente golpeó a una mujer en el rostro, el secretario indicó que desconoce si existe denuncia formal; no obstante, afirmó que la información recabada será entregada a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Gudiño reiteró que la jornada concluyó con saldo blanco, ya que la mayoría de los contingentes respetaron los acuerdos establecidos para el desarrollo de la movilización.

