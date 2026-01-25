Explosión de Pipa de Gas en Querétaro Dejó una Persona Sin Vida; Esto Sabemos del Caso

Cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la carretera de la comunidad de Pie de Gallo, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, tras el reporte de la explosión de una pipa de gas.

¿Se reportaron víctimas mortales en la explosión?

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó gravemente lesionada, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Derivado del incidente, la vialidad se mantuvo cerrada, mientras personal de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad realizaban labores para descartar riesgos adicionales a la población y asegurar la zona.

Vecinos del lugar señalaron que se escuchó una fuerte explosión, lo que provocó múltiples llamadas a los números de emergencia para solicitar la intervención de las autoridades.

¿Qué es lo que se sabe de la investigación del caso?

Las causas de la explosión de una pipa ocurrida en Santa Rosa Jáuregui, aún no han sido determinadas, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías.

El alcalde explicó que la Fiscalía General del Estado y Protección Civil serán las dependencias responsables de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer el origen del incidente y descartar cualquier riesgo adicional.

Indicó que la atención a la emergencia se realizó de manera inmediata, con la intervención de elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes aseguraron la zona y realizaron labores preventivas para proteger a la población.

Macías Olvera subrayó que se mantuvo coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad y auxilio para atender la situación y garantizar la seguridad de los habitantes de la comunidad.

