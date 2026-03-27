Hay Tres Detenidos por Provocar Incendios en San Luis Potosí, Confirma el Gobernador

La crisis de incendios en San Luis Potosí continúa agravándose, con múltiples siniestros registrados tanto en la zona metropolitana como en las cuatro regiones del estado, mientras autoridades confirmaron la detención de tres personas por su presunta responsabilidad en estos hechos.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que más del 90 por ciento de los incendios han sido provocados de manera intencional o por negligencia de ciudadanos.

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Detalló que los detenidos corresponden a hechos recientes, entre ellos un caso registrado en el municipio de Mexquitic, donde personas intentaron incendiar basura, lo que derivó en su captura.

Buscan endurecer sanciones por incendios provocados

El mandatario estatal señaló que otro de los principales factores que contribuyen a esta problemática es la quema agrícola y de caña, especialmente en la zona huasteca, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Ante esta situación, indicó que se trabaja en modificaciones al Código Penal para imponer sanciones más severas, que podrían ir de 5 hasta 15 años de prisión para quienes provoquen incendios.

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Asimismo, Gallardo Cardona hizo un llamado a la población, así como a visitantes y turistas, a evitar encender fogatas en parajes naturales durante el periodo vacacional, con el fin de prevenir nuevos siniestros.

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