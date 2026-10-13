Hombre Muere Tras Caer al Río San Juan Mientras Recolectaba Leña en Tequisquiapan

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la noche de este lunes tras caer al río San Juan, en la comunidad de San Nicolás, municipio de Tequisquiapan, presuntamente mientras recolectaba leña.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba acompañado de otras personas cuando ocurrió el accidente. Sus acompañantes intentaron auxiliarlo y lograron sacarlo del agua; sin embargo, al momento del rescate, ya no contaba con signos vitales.

Tras el incidente, se realizó un reporte a la línea de emergencias 9-1-1, por lo que paramédicos acudieron al lugar. A su llegada, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan también se presentaron en el sitio y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) fue requerido para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas de su muerte.