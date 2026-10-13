Accidentes

Hombre Muere Tras Caer al Río San Juan Mientras Recolectaba Leña en Tequisquiapan

El hombre se encontraba con otras personas cuando ocurrió el accidente en la comunidad de San Nicolás; sus acompañantes lograron sacarlo del agua, pero ya había fallecido

Hombre Muere al Caer al Río San Juan en TequisquiapanHombre Muere al Caer al Río San Juan en Tequisquiapan. Foto: N+

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizará las diligencias correspondientes, mientras el Semefo practicará la necropsia para establecer las causas del deceso.

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