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Aleks Syntek Revela que Tiene 'Trastorno Psicótico No Especificado', ¿Qué Es este Padecimiento?

El cantante compartió que tendrá que posponer su gira europea por recomendación médica y reveló que fue diagnosticado con un “trastorno psicótico no especificado”

Aleks SyntekAleks Syntek revela que tiene un trastorno psiquiátrico. Foto: Cuartoscuro

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