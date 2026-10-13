Aleks Syntek Revela que Tiene 'Trastorno Psicótico No Especificado', ¿Qué Es este Padecimiento?

Aleks Syntek compartió a través de sus redes sociales que deberá posponer su inminente gira por Europa por recomendación médica. El cantante también mostró una carta en donde se señala que fue diagnosticado con “trastorno psicótico no especificado”. Te explicamos qué implica este padecimiento.

Después de la accidentada presentación que realizó por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, fanáticos expresaron su preocupación por la salud mental del cantante. Los mensajes que publicó en sus redes sociales posteriormente desataron especulaciones sobre su estado.

Ahora Aleks Syntek compartió que deberá recorrer las fechas que tenía programadas en Europa entre el 19 y el 27 de octubre, en ciudades como Manchester, Londres, Dublín, Berlín y Madrid. Los fanáticos que así lo decidan podrán solicitar el reembolso de sus boletos.

“Voy a tener que retrasar las fechas un poquito, pero sí voy con ustedes, no se desesperen", declaró. Además, presentó una carta donde se asegura que el psiquiatra Luis Solís Rojas le diagnosticó con un “trastorno psicótico no especificado”.

Este término agrupa a un conjunto heterogéneo de signos. Según estudios, aproximadamente el 10% de los pacientes con padecimientos de este tipo son agrupados dentro del “trastorno psicótico no especificado”.

Este diagnóstico significa que los síntomas presentados por el paciente psiquiátrico no pueden englobarse en un padecimiento específico o que incluso hay signos contradictorios. Según un estudio publicado en 2020 en la revista Front Psychiatry, el “trastorno psicótico no especificado“ es más frecuente en pacientes con un primer episodio psicótico que en aquellos con múltiples episodios. Esto se debe a que, ante el mayor número de episodios, un médico tiene más información para ajustar su diagnóstico.

En la medicina reza el dicho que no existen las enfermedades, sino los pacientes. Por ello, lo más importante es el tratamiento que recomiende el psiquiatra, con independencia del trastorno asociado a sus síntomas.