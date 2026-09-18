Accidentes

Volcadura de Tráiler Provoca Cierre Total en Autopista México-Querétaro

El percance ocurrió en el kilómetro 150, a la altura del parador San Pedro, en dirección a la caseta de Palmillas

Cierre Total en la México-Querétaro tras Volcadura de TráilerCierre Total en la México-Querétaro tras Volcadura de Tráiler. Foto: N+

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Servicios de emergencia trabajan en el sitio para retirar la unidad y liberar la circulación, que permanece completamente cerrada.

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