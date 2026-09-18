La circulación en la autopista federal México-Querétaro registra afectaciones luego de la volcadura de un tráiler cargado con manzanas, ocurrida en el kilómetro 150, aproximadamente a la altura del parador San Pedro.

El accidente provocó el cierre de la vialidad mientras servicios de emergencia realizaban las labores para retirar la unidad y liberar la circulación. De acuerdo con CAPUFE, el percance ya fue atendido.

Sin embargo, continúa la reducción de carriles entre los kilómetros 148 y 158, debido a trabajos de mantenimiento, por lo que se registra carga vehicular intensa en dirección a la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas por este accidente. CAPUFE recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar el avance lento en la zona.