Seguridad

Imputan por Homicidio a Adolescente tras Agresión en Secundaria de Querétaro

La Fiscalía estatal informó que el ataque habría sido cometido por una sola persona y que terceras personas intervinieron para evitar que continuara.

Refuerzan Seguridad en Escuelas de Querétaro tras Agresión en SecundariaRefuerzan Seguridad en Escuelas de Querétaro tras Agresión en Secundaria. Foto: N+

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El adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras sus padres enfrentarán una audiencia por presunta desobediencia y resistencia.

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