Imputan por Homicidio a Adolescente tras Agresión en Secundaria de Querétaro

El joven señalado por la agresión registrada en la secundaria Esperanza Cabrera, en la capital queretana, fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, informó el fiscal general del estado, Víctor de Jesús Hernández.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría sido realizado en solitario y hasta el momento no se ha identificado la participación de otra persona. El fiscal señaló que la intervención de terceras personas evitó que la agresión continuara.

El adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras continúa su proceso. En breve se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía realizó un cateo en el domicilio del adolescente. Durante la diligencia, sus padres fueron detenidos luego de que presuntamente se opusieran a las acciones de los agentes.

Ambos enfrentarán ante un juez una audiencia por su presunta responsabilidad en los delitos de desobediencia y resistencia.

Tras estos hechos y ante rumores sobre posibles agresiones en planteles de educación media superior, el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, informó que se reforzará la presencia preventiva en instalaciones del Cecyteq y CBTis ubicados en el municipio.

El alcalde explicó que las autoridades municipales establecieron comunicación directa con los directivos de los centros educativos para atender cualquier eventualidad y mantener coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Gobierno y el área de educación.

Las acciones incluyen patrullajes y monitoreo coordinados con la Policía Estatal, con el respaldo de autoridades estatales de seguridad y de la Fiscalía General del Estado.

Guerrero Trápala señaló que durante la mañana se desplegaron unidades policiacas durante el ingreso de estudiantes. Sin embargo, aclaró que no es posible mantener patrullas de manera permanente en los planteles, por lo que se reforzaron los canales de comunicación para que personal docente y administrativo pueda reportar rápidamente cualquier situación de riesgo, incluso aquellas detectadas en redes sociales.

El presidente municipal indicó que no existe una fecha límite para concluir estos patrullajes preventivos y señaló que la estrategia se mantendrá enfocada en la coordinación entre autoridades educativas y corporaciones de seguridad.