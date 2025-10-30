Localizan 150 Cuerpos de Mascotas en Predios Baldíos de Quintana Roo: Hay Dos Detenidos

Este jueves 30 de octubre de 2025 fueron capturados en Othón P. Blanco, Quintana Roo, Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, por su probable responsabilidad en el delito de fraude, así como por delitos contra el medio ambiente y fauna.

Los hoy detenidos presuntamente ofrecían servicios de cremación de seres sintientes, sin embargo, entregaban a sus clientes tierra y polvo de madera, abandonando los más de 150 cuerpos de animales a unos metros del Tribunal para la Justicia de las Mujeres de dicho municipio.

Noticia relacionada: Investigan Presunto Fraude en Crematorio de Mascotas en Chetumal

Detienen a Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N” por abandonar cuerpos de animales en Othón P. Blanco, Quintana Roo

Las primeras indagatorias apuntan que Guillermo Alejandro “N” es el propietario de un crematorio de mascotas, donde ofrecía diversos servicios, los cuales no cumplió, ya que, en lugar de incinerar a los perros, los metía en bolsas de plástico, para tirarlos en lotes baldíos, aledaños al local, entregando a los clientes, urnas con tierra, en lugar de las cenizas.

En tanto que Briseidy “N” era la encargada de recibir las transferencias bancarias de los clientes, además de realizar ceremonias con flores, incienso y velas, para despedir a las mascotas.

Luego de una inspección por parte de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, al local del señalado, pudo constatarse que este no contaba con los permisos municipales para operar, además de que los hornos de cremación no habían sido usados, pese a que brindó servicios de incineración de mascotas con costos de entre mil 500 y 2 mil 500 pesos.

Autoridades investigan daños al medio ambiente y presunto fraude en Quintana Roo

El caso se reveló en días anteriores tras un reporte anónimo que derivó en el hallazgo de los primeros 45 cuerpos de animales en estado de descomposición. Fue entonces cuando autoridades confirmaron que el establecimiento denominando como “Xibalbá” no contaba con permisos sanitarios ni ambientales, pese a operar públicamente durante años.

IBA Ayuda a 552 Animales Afectados Lluvias en Puebla

Tras las denuncias, que al momento suman 80, elementos de la FGE Quintana Roo, la Secretaría de Ecología y Procuraduría de Protección al Ambiente, y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, llevan a cabo inspecciones en tres de cuatro predios baldíos, ubicados en la colonia Barrio Bravo, donde han localizado 150 cuerpos de mascotas, que estaban en bolsas de plástico.

Historias recomendadas:

Con información de la FGE Quintana Roo

GMAZ/JAPR