Hallan a Mujer Sin Vida en la Supermanzana 516 de Cancún, Quintana Roo

Una mujer fue hallada sin vida al interior de un domicilio en la Supermanzana 516 de Cancún, luego de que vecinos reportaran olores fétidos al número de emergencias. El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle 38, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron habitantes de la zona quienes alertaron a las autoridades, al percibir fuertes olores provenientes del lugar. La víctima fue identificada como Isabel “N”, de entre 30 y 35 años de edad, quien se desempeñaba como estilista y bailarina.

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Vecinos señalaron que la mujer no era vista desde hacía al menos cuatro días, además de que durante el fin de semana se habrían escuchado ruidos de una posible discusión en el domicilio.

Autoridades investigan posible violencia

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de servicios periciales, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo. En el lugar, se indicó que la víctima presentaría huellas de violencia, por lo que el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.

El inmueble donde fue localizada funcionaba como cuartería, según versiones de vecinos, sin embargo, las autoridades no lo han confirmado.

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Peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

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