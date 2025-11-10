Hallan Rancho con 16 Cuerpos en Quintana Roo; Investigan Presunto Cementerio Clandestino

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo de por lo menos 16 cuerpos en un predio presuntamente utilizado como cementerio clandestino. Dicho lugar se encuentra ubicado en el poblado de Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos en dicho estado.

Los restos fueron localizados en distintas zonas del rancho Sac Lol, ubicado en el kilómetro 256 de la carretera libre Cancún-Mérida. El Fiscal General, Raciel López Salazar, informó que en el sitio se han identificado 15 puntos de interés forense, de los cuales 10 ya fueron excavados, mientras que cinco más permanecen pendientes de explorar, lo que podría revelar más víctimas.

Noticia relacionada: Investigan Presunto Fraude en Crematorio de Mascotas en Chetumal

Autoridades estudian restos humanos encontrados en predio de Quintana Roo para lograr su identificación

De acuerdo con la dependencia, los restos humanos fueron encontrados en áreas cubiertas con cemento y cal. Posteriormente, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizan estudios de genética y antropología, así como de odontología, para lograr su identificación y de esta manera determinar cuánto tiempo llevaban en el lugar.

En las diligencias participan elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Puerto Morelos, quienes se encargaron de asegurar la zona tras detectar irregularidades en ese terreno.

Video: Hallan Restos Óseos en Predio Utilizado como Cementerio Clandestino en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la prioridad es identificar a las víctimas, detener a los presuntos responsables y esclarecer si hubo complicidad de servidores públicos; asimismo, se analizan videos de cámaras de seguridad y diversos datos de prueba.

También se dio a conocer que la investigación continúa abierta y los avances serán dados a conocer de manera oportuna, señalaron las autoridades tras la localización de cuerpos en presuntas fosas clandestinas en un predio en el estado de Quintana Roo.

Historias recomendadas:

LAVR