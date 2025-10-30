Investigan Presunto Fraude en Crematorio de Mascotas en Chetumal

Autoridades de Quintana Roo investigan un caso que ha generado indignación entre dueños de mascotas en Chetumal, luego de que se descubrieran presuntas irregularidades en el manejo de restos animales en un crematorio local.

Durante más de tres años, Alejandro “N” se presentaba como un amante de los animales y ofrecía servicios de cremación bajo el nombre “Xibalbá” en Chetumal. Sin embargo, terminó señalado como presunto responsable de un fraude que ha generado indignación entre familias y protectores de mascotas.

Investigan a funeraria de mascotas por presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones iniciales, en lugar de entregar las cenizas de los animales, presuntamente daba a los dueños tierra común y polvo de madera. Mientras tanto, los cuerpos de mascotas eran abandonados en bolsas negras a unos metros del Tribunal para la Justicia de las Mujeres, pese a que se cobraban hasta ocho mil pesos por cada servicio de cremación.

El caso se reveló tras un reporte anónimo que derivó en el hallazgo de más de 45 cuerpos de animales en estado de descomposición. Fue entonces cuando autoridades confirmaron que el establecimiento “Xibalbá” no contaba con permisos sanitarios ni ambientales, pese a operar públicamente durante años.

La Fiscalía y la Procuraduría Ambiental ya investigan a Alejandro “N” y a su presunta cómplice, Brizeidy “N”. Por su parte, la gobernadora Mara Lezama aseguró que no habrá impunidad en este caso.

