Cofepris Emite Alerta Sanitaria por Lotes de Medicamentos Robados, ¿Qué Medicinas Son?
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La Cofepris emitió una alerta por lotes robados de cuatro medicamentos; te decimos qué fármacos son y por qué debes evitar su comprar en el mercado informal
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras el robo de lotes de cuatro medicamentos. Te decimos qué medicinas son y por qué debes evitar su compra en el mercado informal.
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Alertan por medicamentos robados, ¿cuáles son?
Según la fecha emitida el pasado 6 de mayo, la empresa Productos Farmacéuticas Collins reportó el robo de lotes de cuatro medicamentos. Los fármacos robados responden a las siguientes marcas comerciales: Fazolin, Gelmicin, Plusgel, Volfenac Gel.
Al respecto, la Cofepris emitió una alerta sanitaria donde pide no adquirir estos medicamentos en la vía pública. En el comunicado se lee:
“La presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir los productos enlistados”.
Además del nombre, la comisión, que es parte de la Secretaría de Salud (SSA), añadió datos sobre la sustancia activa y la presentación de los medicamentos robados. También se incluye en esta información el número de lote y fecha de caducidad:
- Fazolin: nafazolina en caja de cartón con frasco gotero con solución de 1 mg/mL, número de lote 25340319, fecha de caducidad 08/03/2029.
- Gelmicin: betametasona, gentamicina y clotrimazol; se presenta en caja de cartón con tubo de 40 gramos de crema, con lote 25340269 y fecha de caducidad al 25/02/2027.
- Plusgel: hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y dimeticona; se presenta en un frasco de 360 mililitros de suspensión, con lote 25140625 y caducidad para el 25/03/2027.
- Volfenac Gel: Diclofenaco; se presenta en caja de cartón con tubo de 60 gramos, con lote 25140736 caducidad al 21/03/2027.
¿Por qué no adquirir nunca medicamentos robados?
Cofepris pide a la población no comprar ni consumir estos medicamentos, a menos que hayan sido adquiridos en farmacias y puntos de venta establecidos. El motivo es que adquirirlos en la vía pública o por Internet representa un riesgo sanitario.
Según explica la institución, esto se debe a que se ignora en qué condiciones han sido almacenados y transportados estos productos:
“Pueden generar reacciones adversas graves debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad”.
Por ello, se recomienda evitar la adquisición de medicamentos en la vía pública, lo que incluye tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal. Tampoco se recomienda adquirirlos por redes sociales.
También se pide a las farmacias adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados y siempre comprobar que estos fueron comercializados de forma legítima.
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