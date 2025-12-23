Secretaría de Salud Aclara si Suspenden Fiestas Navideñas en Chiapas: ¿Hay Alerta por Sarampión?

La Secretaría de Salud federal aclaró hoy, 23 de diciembre de 2025, si hay alerta por casos de sarampión en Chiapas y si se suspenderán o no las Fiestas Navideñas en el estado.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, autoridades de Salud de Chiapas confirmaron 45 casos de sarampión en el estado.

En la conferencia de prensa mañanera de este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, explicó que se registró un brote de sarampión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Los que sucedió es que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, ahí hubo el mayor número de casos.

Sin embargo, señaló que no hay motivo para limitar las actividades en el estado de Chiapas o suspender los festejos navideños, ya que los casos han sido atendidos oportunamente y que los pacientes han evolucionado bien.

Todos (los casos) han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguna ha sido hospitalizado y están evolucionando bien.

Vacuna contra el sarampión

El secretario de Salud explicó que la mejor medida para controlar el sarampión, que se implementó de inmediato, fue un cerco vacunal.

Qué quiere decir (el cerco vacunal), 25 manzanas alrededor de donde hay un caso, intencionadamente se va, busca y vacuna…Y un barrido vacunal a la población en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

El secretario David Kershenobich aseguró que ha disminuido el número de casos y que no hay motivo de alarma, pero insistió en la importancia de la vacunación.

Hay que insistir en la vacunación. Ayer había colas en los centros de vacunación para aplicarse la vacuna…Sí hay que seguir insistiendo en la vacunación para prevenir las enfermedades.

