Aseguran Embarcación con Más de 800 Kilos de Cocaína en Guerrero; Detienen a 5 Personas

El Gabinete de Seguridad dio a conocer hoy, 8 de junio de 2026, que un operativo coordinado permitió el aseguramiento de una embarcación con más de 800 kilogramos de cocaína y la detención de cinco personas frente a las costas de Guerrero.

La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento ilícito.

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De acuerdo con las autoridades, la droga asegurada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis.

Golpe a las finanzas del crimen organizado

Las autoridades destacaron que este tipo de aseguramientos afectan directamente las capacidades económicas de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, además de reducir su capacidad operativa en rutas marítimas utilizadas para el trasiego de narcóticos.

La embarcación asegurada y los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga, así como posibles vínculos con organizaciones delictivas.

FBPT