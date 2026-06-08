Aseguran Embarcación con Más de 800 Kilos de Cocaína en Guerrero; Detienen a 5 Personas

Autoridades interceptan embarcación con más de 800 kilos de cocaína en Guerrero

Operativo GuerreroAseguran más de 800 kilos de cocaína en Guerrero en operativo marítimo. Foto: X, @GabSeguridadMX
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