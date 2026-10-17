Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Iván 'N', 'El Comandante Cromo'; Formulan Imputación en su Contra

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica

Iván 'N'Iván 'N' fue detenido en Guadalajara. Foto: FGR
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