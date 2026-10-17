Dan Prisión Preventiva a Iván 'N', 'El Comandante Cromo'; Formulan Imputación en su Contra

Iván 'N', "El Comandante Cromo", líder de la organización criminal "Los Cromos", permanecerá en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló la respectiva imputación en su contra.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la vinculación a proceso, por lo que la defensa de Iván 'N' solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Previamente, se había calificado de legal su detención.

"El Comandante Cromo" fue detenido en Guadalajara, Jalisco, con base en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Marina) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).