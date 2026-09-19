Seguridad

Matan a Líder del PRI en Tetecala, Morelos; Fiscalía Investiga Ataque Armado

Otra persona que acompañaba al dirigente también murió; no hay detenidos

Foto: Archivo CuartoscuroFoto: Archivo Cuartoscuro
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