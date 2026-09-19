El presidente del Comité Municipal del PRI en Tetecala, Morelos, Zenón Juárez Hernández, fue asesinado durante un ataque armado. En los hechos también murió un hombre que lo acompañaba.

El ataque ocurrió durante la noche del viernes 18 de septiembre en el municipio de Tetecala y dejó a ambas víctimas sin vida. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni ha establecido públicamente el posible móvil de la agresión.

Tras el ataque, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió a los sitios relacionados con los hechos para realizar las primeras diligencias.

Los peritos también llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos. Uno de los procedimientos se realizó en el lugar de la agresión y otro en el Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”.

La Fiscalía de Morelos informó que mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Juárez Hernández y del hombre que lo acompañaba, así como identificar y detener a los responsables.

Por su parte, el PRI Morelos confirmó la muerte de su dirigente municipal en Tetecala. El partido condenó el ataque y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el PRI estatal señaló que la violencia representa una preocupación para el estado y demandó el esclarecimiento del caso.

Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias en las que fueron asesinadas las dos personas.