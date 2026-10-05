Ataque de Estados Unidos Contra una Lancha en el Caribe Deja 4 Muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo 4 de octubre, en un mensaje publicado en su cuenta de X, que la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal contra una embarcación rápida que operaba en rutas de narcotráfico del Caribe. Cuatro personas murieron.

Según la institución, la operación se llevó a cabo bajo su dirección y fue un golpe "cinético", es decir, realizado con fuerza armada. Afirmó que información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico y se refirió a las cuatro personas fallecidas como narcoterroristas.

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El mensaje no precisa en qué punto del Caribe ocurrió el ataque ni la nacionalidad de la embarcación, y tampoco identifica a los fallecidos. Incluye un video de ocho segundos con imagen térmica en el que se observa una lancha, con la leyenda "Unclassified" (sin clasificar).

En un operativo anterior en el Pacífico, el Comando Sur informó el hundimiento del barco ecuatoriano "Siempre Don Carlos", al que describió como una estación flotante de reabastecimiento de combustible asociada con la banda criminal Los Choneros. Los tripulantes fueron retirados del buque y serán transferidos a las autoridades ecuatorianas.

Además de esta última, van seis embarcaciones hundidas por fuerzas estadounidenses en el Pacífico en menos de tres semanas, todas vinculadas con Los Choneros, grupo ecuatoriano con nexos con cárteles de Colombia y México, al que Estados Unidos declaró recientemente organización terrorista extranjera.

Con información de AP.

CT