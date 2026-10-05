Narcotráfico

Ataque de Estados Unidos Contra una Lancha en el Caribe Deja 4 Muertos

El Comando Sur dice que inteligencia confirmó el vínculo de la embarcación con el narcotráfico

Ataque de Estados Unidos Contra una Lancha en el Caribe Deja 4 MuertosImagen térmica difundida por el Comando Sur en la que se observa la embarcación atacada en el Caribe. Foto: Comando Sur de Estados Unidos

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