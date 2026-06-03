Caso Chihuahua: Fiscalía Estatal Entrega a FGR Informes de Actividades de Agentes Extranjeros

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, ofreció este martes 2 de junio de 2026 nuevos avances sobre la investigación del caso del narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, que, según la fiscalía, "dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros".

En la indagatoria por el caso, dijo Lara López, fue recabada la entrevista ministerial como testigo del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui. En dicha diligencia, el testigo "aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos", añadió el vocero de la FGR.

Asimismo, en la continuación de la investigación, la FGR recibió informes de la Fiscalía General de Chihuahua pertinentes con las supuestas actividades de los agentes extranjeros desarrolladas de manera previa al operativo.

De igual forma, la fiscalía ha recibido más de 120 diligencias, entre las que se encuentran cerca de 60 entrevistas. Mientras que, respecto a la investigación de la localización del narcolaboratorio, se realizan estudios de inteligencia relacionados con la posible conexión de los hallazgos con los objetos asegurados en el área.

Los llamados a declarar

La semana pasada, la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos, presentó un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información sobre el caso de la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad.

"Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora", dijo el jueves el vocero de la FGR. No obstante, añadió, ello no impide que la servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos.

La gobernadora de la entidad fue citada junto al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el caso.

AMP