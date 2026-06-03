Caso Chihuahua: Fiscalía Estatal Entrega a FGR Informes de Actividades de Agentes Extranjeros

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, ofreció nuevos avances sobre la investigación del caso del narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua

El narcolaboratorio fue encontrado en Morelos, Chihuahua. Foto: FGREl narcolaboratorio fue encontrado en Morelos, Chihuahua. Foto: FGR
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