Sheinbaum Hace Llamado ante Academia Internacional para Policías en Querétaro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar el proyecto de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, impulsado con cooperación de Estados Unidos, y verificar que cumpla con los requisitos para este tipo de colaboración.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum señaló que México sí puede recibir capacitación e incluso equipo de instituciones de Estados Unidos en materia de seguridad, pero sostuvo que estos acuerdos deben realizarse a través de la SRE y con la opinión del Gabinete de Seguridad.

La presidenta indicó que, hasta el momento, no se puede afirmar que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya violado la ley, pero consideró necesario revisar el procedimiento. Por ello, pidió que la SRE se comunique con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson y con el mandatario estatal para saber los detalles del proyecto.

La Academia Internacional de Capacitación Policial comenzó a construirse luego de que Kuri y Johnson colocaran la primera piedra el pasado 2 de octubre. El proyecto estará dentro del Complejo de Seguridad Rhino y contempla capacitación para policías en la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.

De acuerdo con información difundida por autoridades de Querétaro, el centro recibirá capacitación especializada de agencias estadounidenses y permitirá compartir entrenamiento, tecnología e inteligencia con instituciones mexicanas. La obra tendrá una inversión superior a 30 millones de pesos y está prevista para concluir en enero de 2027.