Seguridad

Sheinbaum Hace Llamado ante Academia Internacional para Policías en Querétaro

La presidenta pidió a la SRE revisar el proyecto impulsado por el gobierno de la entidad y Estados Unidos

Sheinbaum Hace Llamado ante Academia Internacional para Policías en QuerétaroSheinbaum Hace Llamado ante Academia Internacional para Policías en Querétaro. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum pide a la SRE revisar la Academia Internacional de Policías en Querétaro, un proyecto con EUA

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