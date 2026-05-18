Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Las Quintas en Culiacán, Sinaola

Un hombre que caminaba por las calles de la colonia Las Quintas, en Culiacán, fue asesinado a balazos por personas armadas que tras el ataque, se dieron a la fuga con rumbo desconocido en una motocicleta.

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De acuerdo a un primer reporte, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando la víctima caminaba por la esquina de las calles Laguna de Yuriria y Laguna Salada, de la colonia Las Quintas.

En cierto momento, un hombre armado que al parecer iba en una motocicleta, se acercó a la víctima y sin mediar palabra sacó un arma de entre sus pertenencias para comenzar a dispararle en repetidas ocasiones.

Tras accionar el arma, vecinos de la zona al escuchar las detonaciones, salieron a la calle y pudieron ver a un hombre gravemente herido sobre el pavimento, mientras que el agresor ya se había dado a la fuga.

Ante ello, los testigos del ataque, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a quienes al confirmar el ataque, pidieron la presencia de los paramédicos.

Hombre fallece debido a las heridas por los disparos

A los pocos minutos, personal de la Guardia Nacional llegó al lugar el mismo tiempo que los rescatistas, quienes de inmediato brindaron atención médica a la víctima, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, se pidió la presencia del personal de a Fiscalía General de Sinaloa, al igual que de la Semefo, quienes al llegar comenzaron con las indagatorias correspondientes, destacando que la víctima no pudo ser identificada hasta ese momento.

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