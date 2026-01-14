Asesinan a Hombre a Balazos al Interior de una Casa en Riberas del Humaya, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda en el fraccionamiento Riberas del Humaya, en Culiacán.

El hallazgo se reportó minutos antes de las ocho de la mañana de este miércoles, en un domicilio ubicado sobre la calle Eucalipto, casi esquina con la avenida Del Brasil.

En la zona, fueron los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras localizar a un hombre con manchas de sangre en la cabeza dentro del inmueble.

Tras el llamado al 911, a los pocos minutos, llegaron al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron que la víctima presentaba impactos de arma de fuego.

Por su parte, fueron los habitantes de la zona, los que informaron que durante la madrugada, alrededor de las cuatro y media, se escucharon varias detonaciones, sin que salieran de sus viviendas.

Asimismo, se dio a conocer que fue hasta la mañana de este miércoles cuando notaron que la puerta del domicilio estaba abierta y realizaron el hallazgo.

Familiares reconocen a la víctima en el fraccionamiento Riberas del Humaya

Es importante mencionar que también se informó que el hombre no residía en la vivienda, aunque sí pertenecía a la familia que habita el lugar. De manera preliminar, se indicó que tenía entre 35 y 40 años de edad.

Por su parte, las autoridades presentes en la zona aseguraron la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes, para después de un par de minutos, realizar el levantamiento del cuerpo.

