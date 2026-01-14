Asesinan a Limpia Parabrisas a Plena Luz del Día en Culiacán, Sinaloa; Esto se Sabe

Un joven dedicado a limpiar parabrisas fue asesinado a balazos la tarde de este 14 de enero en el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán, Sinaloa, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El ataque armado se registró sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, frente a una plaza comercial, donde la víctima se encontraba sobre la banqueta cuando fue sorprendida por sujetos armados que viajaban a bordo de un automóvil.

Los agresores se dieron a la fuga tras el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores descendieron del vehículo y dispararon directamente contra el joven, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Fabián, de 24 años de edad, de tez morena, quien perdió la vida en el lugar debido a las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de diversas corporaciones policiacas acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

