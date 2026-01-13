Balean a Trabajador del Ayuntamiento en la Colonia Chulavista en Culiacán, Sinaloa

Un empleado del Ayuntamiento de Culiacán terminó gravemente lesionado luego de recibir un disparo de arma de fuego este martes en la colonia Chulavista. El lesionado fue identificado como Paul Ernesto, de 21 años, quien presentó una herida de bala en la zona pélvica del lado derecho.

El ataque ocurrió sobre la calle Rubén Martín, cerca del bulevar Las Torres, también conocido como Ganaderos, al sur de la ciudad.



Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio tras el reporte, confirmaron la agresión y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al joven a un hospital, donde permanece bajo observación. Hasta ahora se desconocen las circunstancias del ataque y cómo ocurrieron los hechos.

Noticia relacionada: Roban Cuerpo de Joven Asesinado Presuntamente por un Trabajador de un Ayuntamiento de Puebla

Se registra balacera en sector Tierra Blanca, en Culiacán

En hechos aislados, la tarde ese este martes, también se registró una balacera entre civiles armados y elementos del ejército mexicano en el sector Tierra Blanca, en Culiacán.

La información preliminar señala que los efectivos militares detectaron un vehículo con personas armadas por lo que le dieron seguimiento, desatándose una balacera sobre la avenida Álvaro Obregón entre la calle Sociólogos y Artesanos. Hasta el momento se sabe que un hombre murió y una mujer quedó lesionada.

Historias recomendadas: