Asesinan a Síndico de Tepuche en Ataque Armado en Culiacán

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron a las calles de la colonia Villa Universidad, al reportarse un ataque armado, donde se confirmó el asesinato del síndico de Tepuche, Héctor Bartolo “N”.

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Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando el síndico de Tepuche, Héctor Bartolo “N”, viajaba a bordo de una camioneta del Ayuntamiento, pero en cierto momento, hombres armados se le emparejaron.

Sin mencionar palabra alguna, los agresores, al identificar a su víctima, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, mientras que el síndico de Tepuche, Héctor Bartolo “N”, poco pudo hacer para evitar las balas.

Al lograr su objetivo, los agresores, de inmediato se dieron a la fuga, mientras que vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones, salieron a la calle y al ver a una persona herida, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo qué elementos de varias corporaciones de Seguridad acudían al lugar.

Confirman muerte del síndico de Tepuche, Héctor Bartolo “N”

Minutos después, los rescatistas llegaron al lugar del ataque para brindar atención médica, pero desafortunadamente, Héctor Bartolo “N”, ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía.

De igual manera, se determinó que tras el ataque la camioneta donde iba el síndico, terminó impactándose contra un vehículo que estaba estacionado en la zona, mientras que los elementos de la Fiscalía como de SEMEFO, comenzaban con las indagatorias correspondientes.

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