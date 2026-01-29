Atacan a Policías en Escuinapa, Sinaloa; Hay Dos Estatales Lesionados

Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa fueron objeto de una agresión armada por parte de civiles, cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, en las inmediaciones de la comunidad de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial de la SSPSinaloa, los hechos ocurrieron este jueves 29 de enero de 2026, dejando como saldo dos elementos estatales lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica y se reportan fuera de peligro.

Tras la agresión, se activó de inmediato un operativo interinstitucional en el que participan autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y ubicar a los responsables del ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los recorridos de vigilancia se realizan con apoyo aéreo y terrestre en el área donde se registraron los hechos.

Agente municipal resulta lesionado tras acudir a apoyar a elementos estatales

Asimismo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa acudieron para brindar apoyo a las corporaciones estatales, también fueron atacados, resultando un agente municipal lesionado, quien igualmente se encuentra recibiendo atención médica y fuera de peligro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la gravedad de las lesiones de los agentes atacados, ni la captura de alguno de los presuntos agresores. Las autoridades estatales reiteraron que se mantiene coordinación permanente con el grupo interinstitucional y que se continuará informando conforme avance la investigación.

