Destruyen Sembradíos y Secadero de Marihuana en Badiraguato y Elota en Sinaloa

Gracias a los recorridos de Seguridad que realizaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró el hallazgo de dos sembradíos y un secadero de marihuana en la zona de los municipios de Badiraguato y Elota, en Sinaloa.

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De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cuando los elementos de Seguridad realizaban como de costumbre recorridos por lo zona, cuando a lo lejos vieron un plantío que les llamó la atención.

Al llegar al lugar indicado, de inmediato notaron que en la zona había dos plantíos de presunto enervante en las inmediaciones del poblado Soyatita, en Badiraguato, los cuales tenía una superficie aproximada de 275 metros cuadrados.

Ante ello, notificaron a las autoridades correspondientes para después proceder a la destrucción del plantío, mientras también los elementos de la Defensa Nacional resguardaban la zona.

Encuentra un secadero en el Ejido el Roble con cientos de plantas

Minutos después, también se reportó a las autoridades, que en el Ejido el Roble, en Elota, había un inmueble que era utilizado como secadero, donde se encontraban alrededor de mil 400 plantas de marihuana, con una altura cercana a los 1.5 metros.

Ahí también se dio aviso a las autoridades correspondientes como a la Fiscalía del Estado, quien procedió a la destrucción de los cultivos y del secadero conforme a los protocolos establecidos.



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